Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten

Letztendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 47’850.94 Punkten ab. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19.232 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1.07 Prozent tiefer bei 47’371.62 Punkten, nach 47’882.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 47’692.96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’049.72 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0.568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’085.24 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 45’621.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 45’014.04 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.88 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.66 Prozent auf 247.46 USD), NVIDIA (+ 2.11 Prozent auf 183.38 USD), IBM (+ 1.77 Prozent auf 307.99 USD), Verizon (+ 1.45 Prozent auf 41.26 USD) und Caterpillar (+ 1.30 Prozent auf 599.15 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-2.21 Prozent auf 169.27 USD), UnitedHealth (-1.83 Prozent auf 333.49 USD), Home Depot (-1.72 Prozent auf 302.55 EUR), Amgen (-1.52 Prozent auf 340.16 USD) und Amazon (-1.41 Prozent auf 229.11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’902’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.781 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

