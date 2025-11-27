Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 18:37:40

Hensoldt-Personalvorstand Immisch geht aus gesundheitlichen Gründen

HENSOLDT
65.05 CHF 0.88%
DOW JONES--Hensoldt verliert ihren Personalvorstand. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Lars Immisch den Vorstand um Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Er gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

November 27, 2025 12:38 ET (17:38 GMT)

Nachrichten zu HENSOLDT

