27.11.2025 18:37:40
Hensoldt-Personalvorstand Immisch geht aus gesundheitlichen Gründen
DOW JONES--Hensoldt verliert ihren Personalvorstand. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Lars Immisch den Vorstand um Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Er gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 12:38 ET (17:38 GMT)
