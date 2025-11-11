Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’586 1.1%  SPI 17’357 1.0%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’966 0.0%  Euro 0.9278 -0.3%  EStoxx50 5’686 0.4%  Gold 4’138 0.5%  Bitcoin 84’554 -0.9%  Dollar 0.8017 -0.4%  Öl 64.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BASF-Aktie mit Buy
ABB-Aktie fester: E-Mobility-IPO verschoben
Leclanché-Aktie schwächer: Leclanché erhält Millionen-Betrag aus EU-Innovationsfonds
Fraport-Aktie nach starkem Quartalsergebnis mit Kursfeuerwerk
Suche...
eToro entdecken

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 12:59:42

Hensoldt erwartet Fortsetzung des starken Wachstumskurses

HENSOLDT
80.70 CHF -6.93%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Hensoldt hat anlässlich seines Kapitalmarkttages in Ulm neue Finanzziele ausgegeben. Der im MDAX notierte Rüstungskonzern erwartet im kommenden Jahr ein Wachstum um 10 Prozent von den für dieses Jahr prognostizierten 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Mittelfristig sei mit einem jährlichen Umsatzwachstum um 15 bis 20 Prozent zu rechnen. Die bereinigte EBITDA-Marge, die 2025 bei 18 Prozent oder höher erwartet wird, soll mittelfristig um 50 Basispunkte pro Jahr steigen.

Hensoldt kündigte zudem an, zwischen 30 und 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns als Dividende auszuschütten, und zwar sowohl 2025 als auch mittelfristig. Bis 2030 peilt das Unternehmen einen Umsatz von 6 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent an.

Das Unternehmen geht davon aus, langfristig von den steigenden europäischen Verteidigungsausgaben zu profitieren.

"Der Markt für Verteidigungslösungen entwickelt sich derzeit äusserst dynamisch. Deutschland und weitere europäische Staaten beschleunigen ihre Beschaffungen massiv", sagte CEO Oliver Dörre laut der Mitteilung. "Für Hensoldt eröffnet dies grosse Wachstumschancen, aber auch ein hohes Mass an Verantwortung."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 07:00 ET (12:00 GMT)

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?