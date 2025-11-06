HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
83.90CHF
1.78CHF
2.16 %
10:14:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 08:51:54
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89.57 €
|
Abst. Kursziel*:
2.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.22%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
07:33
|Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Angepasste Prognose bestätigt (AWP)
|
06.11.25
|Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.11.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|84.19
|2.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
HENSOLDT Overweight
|09:17
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|09:15
|
Warburg Research
KRONES Buy
|09:14
|
Warburg Research
HENSOLDT Hold
|09:13
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy
|09:01
|
UBS AG
Tesla Sell