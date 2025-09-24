Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.25 Prozent leichter bei 4’588.35 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.022 Prozent fester bei 4’600.92 Punkten, nach 4’599.90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’600.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’587.56 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.280 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 4’626.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’474.73 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2024, den Wert von 4’441.27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1.96 Prozent auf 1’949.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.27 Prozent auf 28.76 EUR), National Grid (+ 0.96 Prozent auf 10.49 GBP), Rolls-Royce (+ 0.73 Prozent auf 11.73 GBP) und BAT (+ 0.51 Prozent auf 39.17 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UBS (-1.37 Prozent auf 33.07 CHF), Richemont (-1.08 Prozent auf 150.60 CHF), HSBC (-1.08 Prozent auf 10.26 GBP), Roche (-0.87 Prozent auf 262.90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.81 Prozent auf 56.64 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 889’718 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318.875 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6.99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

