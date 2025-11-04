Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

12.15
CHF
-0.35
CHF
-2.78 %
11:39:18
BRXC
04.11.2025 11:00:48

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
12.15 CHF -2.78%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ian Douglas-Pennant am Montagnachmittag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Briten zum Thema Reaktorentwurf SMR./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 13.50 £
13.50 £
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
11.41 £ 		Abst. Kursziel*:
18.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.28%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse