Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
12.15CHF
-0.35CHF
-2.78 %
11:39:18
BRXC
04.11.2025 11:00:48
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
12.15 CHF -2.78%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ian Douglas-Pennant am Montagnachmittag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Briten zum Thema Reaktorentwurf SMR./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.41 £
|
Abst. Kursziel*:
18.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.28%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
03.11.25