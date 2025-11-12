Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
|
12.11.2025 23:58:00
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wienerberger öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
Wienerberger äussert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,439 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Wienerberger für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,18 Milliarden EUR aus.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 4,67 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
