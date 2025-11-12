Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9250 0.0%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’197 1.7%  Bitcoin 81’297 -1.3%  Dollar 0.7979 0.0%  Öl 62.7 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Zurich Insurance1107539Swiss Life1485278On113454047Sika41879292
Top News
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...

Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analystenmeinungen 12.11.2025 23:58:00

Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wienerberger öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

Wienerberger
24.59 CHF 2.91%
Kaufen Verkaufen

Wienerberger äussert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,439 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Wienerberger für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,18 Milliarden EUR aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 4,67 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
12.11.25 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
12.11.25 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
12.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
12.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’345.20 19.25 BA8S6U
Short 13’597.74 13.81 SPZB3U
Short 14’147.07 8.64 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’793.74 12.11.2025 17:30:54
Long 12’287.18 19.85 S5YBIU
Long 11’992.00 13.51 SRKBVU
Long 11’503.35 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com