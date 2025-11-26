Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:01 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.92 Prozent auf 23’238.57 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.598 Prozent auf 23’163.19 Punkte an der Kurstafel, nach 23’025.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’280.58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23’074.39 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 23’204.87 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 21’544.27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’175.58 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 20.53 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24’019.99 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit PetMed Express (+ 9.82 Prozent auf 1.79 USD), AXT (+ 8.78 Prozent auf 10.04 USD), Cogent Communications (+ 7.83 Prozent auf 19.29 USD), CRESUD (+ 6.42 Prozent auf 12.10 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 5.97 Prozent auf 152.10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-6.08 Prozent auf 2.38 USD), Microvision (-4.43 Prozent auf 0.92 USD), OraSure Technologies (-4.08 Prozent auf 2.35 USD), inTest (-3.67 Prozent auf 7.61 USD) und Americas Car-Mart (-3.49 Prozent auf 22.70 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’236’283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.831 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17.08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch