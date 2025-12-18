Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’029 -0.2%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 23’961 -0.5%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.6%  Gold 4’332 -0.2%  Bitcoin 68’862 0.6%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 60.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch
Medacta-Aktie: Markteinführung des innovativen Knieimplantats
Finanzsystem im Wandel: SEC sieht in Tokenisierung den nächsten Mega-Trend
Wenig bewegung am Devisenmarkt: So notieren Franken, Euro und Dollar
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 18.12.2025 08:09:01

Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch

Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Donnerstagshandel aufgrund von "taubenhaften" Fed-Statements relativ stabil.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
56.52 USD 1.04%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich am gestrigen Mittwoch für weitere Zinssenkungen aus und kündigte an, dass die US-Notenbank ihre Unabhängigkeit "absolut" verteidigen wird, falls diese infrage gestellt werde. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 76 Prozent an, dass wir bis Ende 2026 das derzeitige Leitzinsniveau um mindestens 50 Basispunkte unterschreiten werden. Aus charttechnischer Sicht wächst derzeit die Spannung, schliesslich notiert der Goldpreis aktuell nur knapp unter seinem Rekordhoch. Anleger warten nun auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI) für November, der am Nachmittag veröffentlicht wird, gefolgt vom Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) am morgigen Freitag. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften aber auch die für den Nachmittag angekündigten wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed sorgen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 9,30 auf 4'364,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Erholungstendenz

Der Ölpreis legte im frühen Donnerstagshandel zu, nachdem Berichte bekannt wurden, wonach die USA neue Sanktionen gegen russisches Öl vorbereiten, falls Moskau einem Friedensabkommen für die Ukraine nicht zustimmt. Laut einem Medienbericht erwägen die USA, Russlands sogenannte Schattenflotte - also Schiffe, die für den Transport sanktionierten Öls genutzt werden - sowie die Händler, die diese weltweit einsetzen, ins Visier zu nehmen. Neue Massnahmen könnten demnach bereits in dieser Woche angekündigt werden. Ausserdem verstärkten Angebotsrisiken, die sich aus einer Blockade venezolanischer Öltanker ergeben, die Erholungstendenz des fossilen Energieträgers.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 56,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,54 auf 60,22 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Krypto-Ausblick 2026: Der Weg in den Mainstream ist geebnet

Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’471.12 10’880.14
Gold Krügerrand 1 oz 3’542.78 3’373.05
Gold Philharmoniker 1 oz 3’572.20 3’407.29
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 674.06 636.47
Goldbarren 250 g - philoro 28’172.30 27’225.28
Silber CombiBar® 100 g 293.28 193.26
Silber Maple Leaf 1 oz 62.25 53.08
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’939.16 1’664.63

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Keine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittag an Fahrt
UBS Aktie News: UBS am Vormittag stärker

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:15 USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen
08:13 Douglas mit Umsatz- und Ergebnisplus - erwägt Expansion in Golfregion
08:10 Ölpreise weiter im Aufwind
08:01 OTS: ZÖLLER-KIPPER GmbH / Generationenwechsel bei ZOELLER: Verantwortung in ...
07:53 Weshalb sich der Euro kaum bewegt
07:32 OTS: Bertrandt AG / Mit Ergebnisoptimierungsprogramm, Diversifizierung und ...
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:22 DAX-FLASH: Dax gibt unter 24.000 Punkten wohl nochmals leicht nach
07:10 OTS: Hornbach Baumarkt AG / HORNBACH Aufsichtsrat verlängert ...
07:02 OTS: pdm solutions GmbH / Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und ...