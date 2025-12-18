Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
|GMK SpheriKA
|
18.12.2025 08:02:36
Medacta-Aktie: Markteinführung des innovativen Knieimplantats
Das Medtech-Unternehmen Medacta hat sein kinematisch optimiertes Knieimplantat GMK SpheriKA in Japan lanciert.
Wie aus einem Medacta-Communiqué vom Donnerstag hervorgeht, ist die kinematische Ausrichtung eine Operationsmethode, bei der das Knie so erneuert wird, dass seine natürliche Form und Funktion weitgehend erhalten bliebt. Das GMK SpheriKA-Implantat passe sich den häufig bei japanischen Patienten anzutreffenden anatomischen Merkmalen optimal an.
hr/ra
Castel San Pietro (awp)
Bildquelle: Medacta
