GMK SpheriKA 18.12.2025 08:02:36

Medacta-Aktie: Markteinführung des innovativen Knieimplantats

Das Medtech-Unternehmen Medacta hat sein kinematisch optimiertes Knieimplantat GMK SpheriKA in Japan lanciert.

Medacta
150.19 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen
Das Implantat, das bereits in Europa und den USA eingesetzt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass es sich wie ein echtes Knie bewegt.

Wie aus einem Medacta-Communiqué vom Donnerstag hervorgeht, ist die kinematische Ausrichtung eine Operationsmethode, bei der das Knie so erneuert wird, dass seine natürliche Form und Funktion weitgehend erhalten bliebt. Das GMK SpheriKA-Implantat passe sich den häufig bei japanischen Patienten anzutreffenden anatomischen Merkmalen optimal an.

hr/ra

Castel San Pietro (awp)

