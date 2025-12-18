Medacta-Aktie: Markteinführung des innovativen Knieimplantats

Das Implantat, das bereits in Europa und den USA eingesetzt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass es sich wie ein echtes Knie bewegt.

Wie aus einem Medacta-Communiqué vom Donnerstag hervorgeht, ist die kinematische Ausrichtung eine Operationsmethode, bei der das Knie so erneuert wird, dass seine natürliche Form und Funktion weitgehend erhalten bliebt. Das GMK SpheriKA-Implantat passe sich den häufig bei japanischen Patienten anzutreffenden anatomischen Merkmalen optimal an.

