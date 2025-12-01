Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung 01.12.2025 22:33:51

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.38 Prozent schwächer bei 23’275.92 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.827 Prozent auf 23’172.34 Punkte an der Kurstafel, nach 23’365.69 Punkten am Vortag.

Bei 23’363.85 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’110.21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23’724.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’455.55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19’218.17 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20.72 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Synopsys (+ 4.85 Prozent auf 438.29 USD), Hooker Furniture (+ 4.85 Prozent auf 11.25 USD), AngioDynamics (+ 4.60 Prozent auf 12.97 USD), Deckers Outdoor (+ 4.53 Prozent auf 92.02 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4.17 Prozent auf 21.25 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Sangamo Therapeutics (-7.72 Prozent auf 0.43 USD), Microvision (-7.63 Prozent auf 0.87 USD), Myriad Genetics (-7.47 Prozent auf 7.06 USD), Ballard Power (-5.63 Prozent auf 2.68 USD) und Century Casinos (-4.61 Prozent auf 1.45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’078’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.705 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

