Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9358 0.2%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’305 0.1%  Bitcoin 68’362 -2.7%  Dollar 0.7962 0.1%  Öl 60.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Interne Kritik bei NVIDIA: Huang fordert offeneren Umgang mit KI
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
iRobot-Aktie schliesst 73 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Suche...
Plus500 Depot

Microvision Aktie 18003288 / US5949603048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 15.12.2025 22:33:52

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Der NASDAQ Composite notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Radware
23.78 USD 0.19%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.59 Prozent auf 23’057.41 Punkte nach. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.581 Prozent höher bei 23’330.04 Punkten, nach 23’195.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23’345.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’012.00 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’900.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’348.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’926.72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19.59 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24’019.99 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 9.97 Prozent auf 4.30 USD), American Eagle Outfitters (+ 6.09 Prozent auf 27.01 USD), Taylor Devices (+ 5.41 Prozent auf 57.45 USD), Amtech Systems (+ 5.10 Prozent auf 11.54 USD) und Comcast (+ 3.60 Prozent auf 28.21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-8.14 Prozent auf 162.08 USD), Cerus (-7.80 Prozent auf 2.01 USD), Geospace Technologies (-7.64 Prozent auf 14.38 USD), Microvision (-7.32 Prozent auf 0.87 USD) und Dorel Industries (-6.09 Prozent auf 1.04 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’931’334 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.625 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com