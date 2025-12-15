Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Letztendlich gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.59 Prozent auf 23’057.41 Punkte nach. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.581 Prozent höher bei 23’330.04 Punkten, nach 23’195.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23’345.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’012.00 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’900.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’348.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19’926.72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19.59 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24’019.99 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 9.97 Prozent auf 4.30 USD), American Eagle Outfitters (+ 6.09 Prozent auf 27.01 USD), Taylor Devices (+ 5.41 Prozent auf 57.45 USD), Amtech Systems (+ 5.10 Prozent auf 11.54 USD) und Comcast (+ 3.60 Prozent auf 28.21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-8.14 Prozent auf 162.08 USD), Cerus (-7.80 Prozent auf 2.01 USD), Geospace Technologies (-7.64 Prozent auf 14.38 USD), Microvision (-7.32 Prozent auf 0.87 USD) und Dorel Industries (-6.09 Prozent auf 1.04 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’931’334 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.625 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

