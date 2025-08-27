Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.22 Prozent stärker bei 6’480.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50.237 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.094 Prozent auf 6’459.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’465.94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6’480.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’457.84 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.350 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’388.64 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 5’921.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’625.80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10.42 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’481.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Albemarle (+ 5.34 Prozent auf 85.88 USD), Lumen Technologies (+ 4.90 Prozent auf 4.92 USD), CarMax (+ 3.03 Prozent auf 61.48 USD), Wynn Resorts (+ 2.91 Prozent auf 122.55 USD) und Gap (+ 2.60 Prozent auf 22.14 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil J M Smucker (-5.15 Prozent auf 104.89 USD), SBA Communications REIT (A) (-3.01 Prozent auf 212.25 USD), Palantir (-2.14 Prozent auf 157.42 USD), PerkinElmer (-2.02 Prozent auf 89.39 USD) und Leggett Platt (-1.73 Prozent auf 9.68 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’163’158 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.776 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

