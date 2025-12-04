Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Blick 04.12.2025 18:01:33

Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags schwächer

Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am Donnerstag wenig bewegt.

Boeing
159.48 CHF -3.12%
Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0.02 Prozent auf 47’872.28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.232 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.07 Prozent auf 47’371.62 Punkte an der Kurstafel, nach 47’882.90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 47’790.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 48’049.72 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.612 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’085.24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’621.29 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 45’014.04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12.93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’431.57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.44 Prozent auf 246.93 USD), IBM (+ 1.92 Prozent auf 308.44 USD), NVIDIA (+ 1.90 Prozent auf 183.01 USD), Caterpillar (+ 1.44 Prozent auf 600.00 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.34 Prozent auf 316.31 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-2.21 Prozent auf 169.26 USD), Amazon (-2.05 Prozent auf 227.61 USD), Boeing (-1.90 Prozent auf 198.70 USD), Home Depot (-1.72 Prozent auf 302.55 EUR) und UnitedHealth (-1.67 Prozent auf 334.04 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14’241’057 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.781 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

