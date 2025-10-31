Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'235 -0.6%  SPI 16'982 -0.5%  Dow 47'563 0.1%  DAX 23'958 -0.7%  Euro 0.9318 0.5%  EStoxx50 5'662 -0.7%  Gold 4'002 -0.9%  Bitcoin 88'280 1.8%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 65.1 0.5% 
Dow Jones-Performance im Blick 31.10.2025 22:33:46

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones am Abend.

Amazon
197.20 CHF 7.77%
Schlussendlich schloss der Dow Jones am Freitag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 47’562.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.949 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.158 Prozent auf 47’446.88 Punkte an der Kurstafel, nach 47’522.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47’347.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 47’718.38 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.317 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46’397.89 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’130.98 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41’763.46 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’040.64 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 9.58 Prozent auf 244.22 USD), Chevron (+ 2.74 Prozent auf 157.72 USD), Amgen (+ 2.20 Prozent auf 298.43 USD), Verizon (+ 2.00 Prozent auf 39.74 USD) und Salesforce (+ 1.47 Prozent auf 260.41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Microsoft (-1.51 Prozent auf 517.81 USD), McDonalds (-1.32 Prozent auf 298.43 USD), Visa (-1.24 Prozent auf 340.74 USD), Walmart (-1.03 Prozent auf 101.18 USD) und Caterpillar (-1.01 Prozent auf 577.26 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 45’841’843 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.264 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 8.30 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.03 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:18 Amazon Kaufen DZ BANK
13:31 Amazon Buy UBS AG
12:37 Amazon Outperform RBC Capital Markets
12:18 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:24 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 47’562.87 0.09%

