Index-Performance 10.11.2025 12:26:28

Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell

Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell

So bewegt sich der DAX mittags.

Am Montag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.68 Prozent im Plus bei 23’966.87 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.029 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.51 Prozent auf 23’925.36 Punkte an der Kurstafel, nach 23’569.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 23’854.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’004.03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, notierte der DAX bei 24’241.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 24’162.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der DAX auf 19’215.48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19.69 Prozent nach oben. 24’771.34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18’489.91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 5.97 Prozent auf 33.72 EUR), Siemens Energy (+ 5.16 Prozent auf 107.05 EUR), Daimler Truck (+ 4.65 Prozent auf 35.99 EUR), Hannover Rück (+ 3.86 Prozent auf 258.20 EUR) und Siemens (+ 3.18 Prozent auf 244.85 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Symrise (-0.50 Prozent auf 71.96 EUR), EON SE (-0.50 Prozent auf 16.08 EUR), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.54 EUR), adidas (-0.06 Prozent auf 157.45 EUR) und Vonovia SE (-0.04 Prozent auf 25.13 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2’114’980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 245.537 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

