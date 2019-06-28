Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen./rob/la/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
257.20 €
|
Abst. Kursziel*:
8.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
258.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.19%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
