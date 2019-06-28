ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen./rob/la/ag;