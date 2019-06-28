Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie

156.50
CHF
2.40
CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 11:03:31

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
240.90 CHF 4.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
257.20 € 		Abst. Kursziel*:
8.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
258.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.19%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

