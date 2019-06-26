Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäß seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Großschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
254.80 €
|
Abst. Kursziel*:
25.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
257.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.51%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
