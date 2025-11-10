Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie auf dem Prüfstand 10.11.2025 13:52:44

Hannover Rück-Analyse: DZ BANK bewertet Hannover Rück-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch DZ BANK.

Hannover Rück
240.98 CHF 4.37%
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hannover Rück von 308 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe mit der Realisierung von Veräusserungsverlusten im Anleihenportfolio und einer sehr konservativen Reservierungspolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Montag. Das Preisniveau bei Neuverhandlungen in der Schaden-Rückversicherung habe sich zwar im Vergleich zu den Jahren 2023/2024 etwas verschlechtert, sei aber weiter auf einem attraktiven Niveau und sollte auch bei der Erneuerungsrunde im Januar 2026 so bleiben.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 13:35 Uhr 3.9 Prozent. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84’156 Stück gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10.4 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

