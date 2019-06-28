Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
254.20 € 		Abst. Kursziel*:
25.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
255.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.20%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:02 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
22.10.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
