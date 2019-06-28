Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
253.60 € 		Abst. Kursziel*:
38.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
255.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.93%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

