Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
156.50CHF
2.40CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 08:44:06
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
237.96 CHF 3.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2025 sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Diese hohe Rentabilitätsannahme erfolge ungeachtet der umsichtigen Verbuchung von Naturkatastrophenschäden im Einklang mit dem Budget./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
253.60 €
|
Abst. Kursziel*:
38.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
255.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.93%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09:33
|Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
08:09
|Hannover Rück hebt Gewinnziel trotz Kalifornien-Feuer an - Latte für 2026 höher (AWP)
|
09.11.25
|Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.11.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Experten sehen bei Hannover Rück-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|156.50
|1.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Overweight
|08:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Stabilus Overweight
|08:44
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|08:31
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Hold
|08:19
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|08:12
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|08:04
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Buy