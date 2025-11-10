Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|
10.11.2025 12:26:28
Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag
Der LUS-DAX performt am Montagmittag positiv.
Am Montag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.58 Prozent auf 23’948.50 Punkte zu.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23’857.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’010.00 Punkten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’124.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24’252.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19’237.00 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19.96 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24’773.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18’821.00 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5.97 Prozent auf 33.72 EUR), Siemens Energy (+ 5.16 Prozent auf 107.05 EUR), Daimler Truck (+ 4.65 Prozent auf 35.99 EUR), Hannover Rück (+ 3.86 Prozent auf 258.20 EUR) und Siemens (+ 3.18 Prozent auf 244.85 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Symrise (-0.50 Prozent auf 71.96 EUR), EON SE (-0.50 Prozent auf 16.08 EUR), Deutsche Telekom (-0.45 Prozent auf 26.54 EUR), adidas (-0.06 Prozent auf 157.45 EUR) und Vonovia SE (-0.04 Prozent auf 25.13 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’114’980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245.537 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
