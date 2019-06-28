FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hannover Rück von 308 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Anleihenportfolio und einer sehr konservativen Reservierungspolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Montag. Das Preisniveau bei Neuverhandlungen in der Schaden-Rückversicherung habe sich zwar im Vergleich zu den Jahren 2023/2024 etwas verschlechtert, sei aber weiter auf einem attraktiven Niveau und sollte auch bei der Erneuerungsrunde im Januar 2026 so bleiben./rob/edh/ag;