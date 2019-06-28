Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’440 1.2%  SPI 17’169 1.2%  Dow 47’119 0.3%  DAX 23’995 1.8%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’666 1.8%  Gold 4’097 2.4%  Bitcoin 85’738 1.4%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge - DHL-Aktie fester
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

156.50
CHF
2.40
CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 13:00:30

Hannover Rück Kaufen

Hannover Rück
241.37 CHF 4.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hannover Rück von 308 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Anleihenportfolio und einer sehr konservativen Reservierungspolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Montag. Das Preisniveau bei Neuverhandlungen in der Schaden-Rückversicherung habe sich zwar im Vergleich zu den Jahren 2023/2024 etwas verschlechtert, sei aber weiter auf einem attraktiven Niveau und sollte auch bei der Erneuerungsrunde im Januar 2026 so bleiben./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
257.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
259.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten