Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hannover Rück von 308 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe mit der Realisierung von Veräußerungsverlusten im Anleihenportfolio und einer sehr konservativen Reservierungspolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Montag. Das Preisniveau bei Neuverhandlungen in der Schaden-Rückversicherung habe sich zwar im Vergleich zu den Jahren 2023/2024 etwas verschlechtert, sei aber weiter auf einem attraktiven Niveau und sollte auch bei der Erneuerungsrunde im Januar 2026 so bleiben./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
257.40 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
259.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
KGV*:
-
