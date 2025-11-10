K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|
10.11.2025 18:25:00
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Das sind die Erwartungen der Experten an K+S.
K+S lädt am 11.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,117 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll K+S 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 895,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte K+S 866,2 Millionen EUR umsetzen können.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,672 EUR je Aktie, gegenüber -0,370 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 3,72 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 3,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
