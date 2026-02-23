4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor

In den USA sind Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verpflichtet, ihre Beteiligungen vierteljährlich in einem sogenannten 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Da George Soros mit seinem Hedgefonds "Soros Fund Management" deutlich über diesem Betrag liegt, muss auch er regelmässigen Einblick in sein Portfolio gewähren. Die aktuelle Meldung für das 4. Quartal zeigt: Im Depot des Starinvestors blieb kaum eine Position unverändert. Zahlreiche Beteiligungen wurden angepasst, wobei sich unter den Top-Positionen auch einige Neuzugänge wiederfinden.

Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im vierten Quartal 2025 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch