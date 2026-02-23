Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’836 -0.2%  SPI 19’054 -0.2%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’100 -0.6%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’107 -0.4%  Gold 5’136 0.6%  Bitcoin 50’818 -2.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
China: (K)Ein Ausweg aus dem Teufelskreis?
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Gold- und Silberpreis ziehen wegen neuer Zoll-Unsicherheit an
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 23.02.2026 09:08:47

SMI und DAX starten schwächer -- Hang Seng stark

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag schwächer tendieren. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel in Rot.

So eröffnete der SMI 0,2 Prozent schwächer bei 13'835 Punkte.
Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Der Start in die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen des Dauerthemas US-Zölle und der damit verbundenen Unsicherheit. Nach seiner Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof am vergangenen Freitag kündigte US-Präsident Donald Trump an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. Die Zolllandschaft sei jetzt unsicherer als zuvor, kommentiert ein Stratege. Und Unsicherheit sei sowohl für die Wirtschaft als auch den Markt eine schlechte Nachricht.

In einer ersten Reaktion kündigte China eine "vollständige Bewertung" der Lage an und forderte Washington auf, die "einseitigen Zollmassnahmen" aufzuheben. Die Schweiz und Europa bewerten ebenfalls zunächst die neue Lage, wobei Marktexperten davon ausgehen, dass sie weiter an den bestehenden Vereinbarungen festhalten werden. Unterdessen bleibt auch der Iran ein Schwerpunkt für Investoren. In der vergangenen Woche forderte Trump den Iran auf, eine Einigung über sein Atomprogramm zu erzielen, und warnte, dass andernfalls "schlimme Dinge" passieren könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Montag zurück.

So startete der DAX um 0,58 Prozent tiefer bei 25'114,39 Stellen.

Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung droht damit zu verpuffen. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmassnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.

ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft.

Wenige Stunden, nachdem das oberste US-Gericht am Freitag einen Grossteil von Trumps Zöllen auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er Jahren als unzulässig erklärt hatte, kündigte Trump einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent an. Diesen hob er am Folgetag auf 15 Prozent an. Damit schöpft er die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes aus den 1970er Jahren, auf das er sich beruft, voll aus. Nun versuchen die EU und andere Länder, die genauen Folgen für die globale Wirtschaft abzuschätzen. Im EU-Parlament ist an diesem Montag eine Sondersitzung des Rechtsdienstes und des Verhandlungsteams, das für ein Zollabkommen zwischen den USA und der EU zuständig war, geplant.

WALL STREET

An den US-Börsen griffen die Anleger am Freitag zu.

Zwar eröffnete der Dow Jones schwächer, jedoch kletterte im Anschluss auf grünes Terrain, wo er den Handel 0,47 Prozent stärker bei 49'625,97 Einheiten beendete.
Der NASDAQ Composite bewegte sich deutlich aufwärts, wogegen er zum Start verloren hatte. Zum Handelende notierte er 0,9 Prozent fester bei 22'886,07 Stellen.

Die Stimmung besserte sich, nachdem der Supreme Court Trumps aggressiver Zollpolitik einen Riegel vorschob. Das Oberste Gericht der USA kam zu dem Entschluss, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen.

Mit Sorge schauen die Anleger aber weiterhin gen Nahen Osten. Denn dort konkretisieren sich mögliche Eskalationsstufen. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen anfänglich nur begrenzten Militärschlag gegen den Iran, um das Land zur Erfüllung seiner Forderungen nach einem Atomabkommen zu zwingen. Sollte sich der Iran aber weiterhin weigern, Trumps Vorstellungen zur Beendigung seiner Urananreicherung nachzukommen, reagierten die USA mit einer breit angelegten Kampagne gegen Einrichtungen des Regimes - möglicherweise mit dem Ziel, das Regime in Teheran zu stürzen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Druck auf die Notierungen brachten zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale. So wuchs die US-Wirtschaft im Schlussquartal weniger als erwartet, während der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, etwas höher lag als gedacht. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet.

ASIEN

In Hongkong jubeln am Montag die Bullen.

In Tokio findet feiuertagsbedingt (Geburtstag des Kaisers) kein Handel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag 1,12 Prozent tiefer bei 56'825,70 Punkten geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland blieb der Shanghai Composite am Montag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich am Montag unterdessen 2,22 Prozent fester bei 27'000,15 Punkten.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag tendenziell mit Aufschlägen gezeigt, auch wenn das US-Zollthema für Verunsicherung sorgte. Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof der USA die Trump-Zölle für unrechtmässig erklärt, weil das dafür bemühte Notstandsgesetz den Präsidenten nicht dazu ermächtige. Inzwischen hat Trump darauf reagiert und neben Schimpftiraden gegen das Gericht angekündigt, den globalen Zollsatz auf 15 Prozent zu erhöhen. Dieser soll viele der Zölle ersetzen, die vom Supreme Court für illegal erklärt wurden. Volkswirte wiesen derweil darauf hin, dass die Ankündigungen von Trump manche Volkswirtschaften in Südostasien nun zunächst sogar besser dastehen liessen als zuvor, weil diese mit besonders hohen Zöllen belegt waren. Die generelle Unsicherheit sei dennoch ein Problem.

In Hongkong beflügelten nach einer Woche Pause wegen der Neujahresfeierlichkeiten die Hoffnungen auf niedrigere Zölle eher. Dazu deuteten Daten zu den chinesischen Neujahrsfeiertagen auf eine allgemein robuste Binnennachfrage hin, wie die Citi-Analysten anmerkten. Nach den zuletzt starken Verlusten seien Schnäppchenjäger aktiv gewesen, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 25‘000er-Marke zurückerobert
20.02.26 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.17 B5HSYU
Short 14’671.33 13.80 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’848.98 23.02.2026 09:04:51
Long 13’240.61 20.00 SLAB6U
Long 12’935.58 13.94 STVB8U
Long 12’373.32 8.85 S8IBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
23.02.26 Kreditkartenausgaben (YoY)
23.02.26 Consumer Price Index (YoY)
23.02.26 Industrieprognose
23.02.26 Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
23.02.26 Erzeuger- und Importpreise (Monat)
23.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
23.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
23.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
23.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
23.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
23.02.26 ifo - aktuelle Beurteilung
23.02.26 ifo - Geschäftsaussichten
23.02.26 ifo - Geschäftsklimaindex
23.02.26 Index für Konjunkturoptimismus
23.02.26 BoE-Mitglied Taylor spricht
23.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
23.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
23.02.26 M3-Geldmenge ( Jahr )
23.02.26 Netto-Inflation
23.02.26 Fed-Mitglied Waller spricht
23.02.26 Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex
23.02.26 Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex
23.02.26 M2 Geldmenge
23.02.26 BoI Zinsentscheidung
23.02.26 Leitindikator
23.02.26 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
23.02.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
23.02.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
23.02.26 Konsumklimaindex
23.02.26 Wachstum Produzentenpreisindex
23.02.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Unity Software Inc. Q4 Loss Declines

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1209 0.0034
2.86

finanzen.net News

Datum Titel
09:15 Aktien Asien: Vermehrt Gewinne trotz Trumps Zöllen - Feiertag in Japan und China
09:13 GNW-News: Einladung: Ascom 2025-Jahresergebniskonferenz für Analysten und Investoren
09:07 Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor
09:06 Preise für Gold und Silber steigen wegen neuer Zoll-Unsicherheit
09:04 GNW-News: TERA-Award weitet globale Reichweite durch Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem University of Cambridge Institute for Sustainability L...
09:01 Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
08:48 BDI-Präsident: Zolldeal mit den USA in Kraft setzen
08:26 Anschlag auf Berliner Stromnetz: Frist für Millionen-Belohnung endet
08:19 Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste erwartet - Neue US-Zollunsicherheit
08:13 US-Zölle belasten Maschinenbau: Exporte sinken 2025 deutlich