Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.69CHF
-0.31CHF
-0.43 %
30.09.2025
08.10.2025 09:12:04
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Phase-II-Studiendaten zu Alphamedix zur Behandlung des fortgeschrittenen neuroendokrinen Tumors des Magens seien positiv, spiegelten aber eben auch noch eine frühe Phase der Entwicklung wider, schrieb Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alphamedix sei ein innovativer Therapieansatz./mis/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Sanofi S.A.
