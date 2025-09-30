Sanofi 72.69 CHF -0.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Phase-II-Studiendaten zu Alphamedix zur Behandlung des fortgeschrittenen neuroendokrinen Tumors des Magens seien positiv, spiegelten aber eben auch noch eine frühe Phase der Entwicklung wider, schrieb Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alphamedix sei ein innovativer Therapieansatz./mis/gl;

