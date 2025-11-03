Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

03.11.2025 19:19:03

EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

HelloFresh
6.67 CHF 3.65%
EQS Stimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE
HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

03.11.2025 / 19:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
31.10.2025 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 5,01 % 159.000.000
Letzte Veröffentlichung 4,97 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
7.749.985 217.398 4,87 % 0,14 %


03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223060  03.11.2025 CET/CEST

