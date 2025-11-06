Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HelloFresh Aktie

5.35
CHF
-0.65
CHF
-10.89 %
09:41:46
BRXC
HelloFresh Equal Weight

HelloFresh
5.48 CHF -8.67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

