HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
5.35CHF
-0.65CHF
-10.89 %
09:41:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 07:41:19
HelloFresh Equal Weight
HelloFresh
5.48 CHF -8.67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 8,80 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Quartalszahlen sowie die Barclaycard-Kreditkartendaten für Oktober an. Letztere zeigten eine leicht verbesserte Nachfrage nach Kochboxen im Vergleich zu September und August. Der Negativtrend bei den Fertiggerichten halte aber an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
6.32 €
|
Abst. Kursziel*:
26.50%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.22%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
05.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.11.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
03.11.25