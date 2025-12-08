Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

5.17
CHF
-0.47
CHF
-8.28 %
09:40:59
BRXC
09.12.2025 08:54:14

HelloFresh Hold

HelloFresh
5.17 CHF -8.28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 9,50 auf 7,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Hold
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7.70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.51 € 		Abst. Kursziel*:
39.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.39%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

Analysen zu HelloFresh

08:54 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
03.12.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HelloFresh Halten DZ BANK
06.11.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
