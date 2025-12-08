HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
5.17CHF
-0.47CHF
-8.28 %
09:40:59
BRXC
09.12.2025 08:54:14
HelloFresh Hold
HelloFresh
5.17 CHF -8.28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 9,50 auf 7,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.51 €
|
Abst. Kursziel*:
39.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.39%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
08.12.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08.12.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
01.12.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
01.12.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.11.25
|HelloFresh-Aktie: Experten empfehlen HelloFresh im November mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu HelloFresh
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
