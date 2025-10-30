HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
6.43CHF
-0.40CHF
-5.79 %
13:45:47
BRXC
31.10.2025 12:37:41
HelloFresh Buy
HelloFresh
6.43 CHF -5.79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal gehe großteils auf überraschend hohe negative Währungseffekte zurück, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Trends im Kochboxengeschäft zeigten eine schrittweise Verbesserung und untermauerten seine Anlageempfehlung./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HelloFresh
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
10.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.97 €
Abst. Kursziel*:
54.91%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.89 €
Abst. Kursziel aktuell:
56.66%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
