HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

6.89
CHF
-0.42
CHF
-5.70 %
10:47:16
BRXC
30.10.2025 08:55:00

HelloFresh Buy

HelloFresh
6.88 CHF -5.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Wie schon länger signalisiert, solle sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Dieser Druck habe sich am Donnerstag mit den Resultaten verstärkt. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliegt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.10 € 		Abst. Kursziel*:
118.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109.57%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse