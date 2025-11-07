HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
HelloFresh Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 8 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Umsatzentwicklung des Kochboxenlieferanten sei im dritten Quartal wie erwartet schwach gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ging in seiner Studie auch darauf ein, dass ein Leerverkäufer mit einer "kritischen Analyse" überwiegend bekannter Informationen einen Kursrutsch ausgelöst habe. Dieser habe auch durch die jüngsten Aktienkäufe des HelloFresh-Finanzchefs Fabien Simon nicht gestoppt werden können, ergänzte der Experte./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Halten
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
5.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
5.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
14:10
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|15:12
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5.37
|-3.47%
