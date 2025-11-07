FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 8 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Umsatzentwicklung des Kochboxenlieferanten sei im dritten Quartal wie erwartet schwach gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ging in seiner Studie auch darauf ein, dass ein Leerverkäufer mit einer "kritischen Analyse" überwiegend bekannter Informationen einen Kursrutsch ausgelöst habe. Dieser habe auch durch die jüngsten Aktienkäufe des HelloFresh-Finanzchefs Fabien Simon nicht gestoppt werden können, ergänzte der Experte./rob/tih/la;