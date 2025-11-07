Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

5.37
CHF
-0.19
CHF
-3.47 %
12:48:18
BRXC
07.11.2025 15:12:35

HelloFresh Halten

HelloFresh
5.37 CHF -3.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 8 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Umsatzentwicklung des Kochboxenlieferanten sei im dritten Quartal wie erwartet schwach gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ging in seiner Studie auch darauf ein, dass ein Leerverkäufer mit einer "kritischen Analyse" überwiegend bekannter Informationen einen Kursrutsch ausgelöst habe. Dieser habe auch durch die jüngsten Aktienkäufe des HelloFresh-Finanzchefs Fabien Simon nicht gestoppt werden können, ergänzte der Experte./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Halten
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
5.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
5.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
