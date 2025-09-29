Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’641 0.7%  Dow 46’171 -0.2%  DAX 23’775 0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’516 0.3%  Gold 3’833 1.9%  Bitcoin 90’842 1.5%  Dollar 0.7970 -0.1%  Öl 67.8 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Analysten sehen teils deutliche Überbewertung
Suche...

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 17:22:13

EQS-News: Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

TRATON
30.77 CHF 11.78%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Personalie
Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

29.09.2025 / 17:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

München, 29. September 2025 Dr. Arno Antlitz wurde gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt. Dr. Antlitz ist seit 2021 Konzernvorstand der Volkswagen AG, aktuell verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Operatives Geschäft, und als Vertreter der Anteilseignerseite Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE. Weitere Angaben zum Lebenslauf und zu weiteren Mandaten von Dr. Antlitz finden Sie auf der Website der TRATON SE unter Aufsichtsrat der TRATON SE: Lebensläufe und Fotos | TRATON.


 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE 
Hanauer Strasse 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

 


29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
EQS News ID: 2205430

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205430  29.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten