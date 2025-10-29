Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’285 -0.2%  SPI 17’049 -0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’030 -0.4%  Euro 0.9284 0.1%  EStoxx50 5’689 -0.2%  Gold 4’015 -0.6%  Bitcoin 88’021 1.5%  Dollar 0.8024 0.1%  Öl 64.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

25.48
CHF
-0.39
CHF
-1.51 %
09:54:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 08:15:21

TRATON Market-Perform

TRATON
25.48 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27.80 € 		Abst. Kursziel*:
29.50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
27.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.72%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:15 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 TRATON Halten DZ BANK
30.10.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 TRATON Buy UBS AG
29.10.25 TRATON Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

TRATON 25.68 -0.75% TRATON