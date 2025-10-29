TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27.80 €
|
Abst. Kursziel*:
29.50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.72%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.10.25
|TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
30.10.25
|TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
29.10.25
|XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|08:15
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|08:15
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|25.68
|-0.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|08:58
|
Deutsche Bank AG
KION GROUP Buy
|08:49
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Buy
|08:45
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
HelloFresh Buy
|08:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PUMA Buy
|08:24
|
RBC Capital Markets
Amazon Outperform
|08:15
|
Jefferies & Company Inc.
FUCHS Buy