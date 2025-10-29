NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag;