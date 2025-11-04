TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
25.35CHF
-0.47CHF
-1.83 %
17:29:36
BRXC
04.11.2025 19:27:45
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 32,00 auf 30,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang der Lkw-Holding des VW-Konzerns im dritten Quartal spiegele die schwächere Frachtlage in Europa wider, die sich inzwischen aber stabilisiert habe, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.36 €
|
Abst. Kursziel*:
11.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.89%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
