Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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31.03.2026 10:16:22
EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Rellinghauser Strasse 1-11
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.evonik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104066 31.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Evonik AG
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|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy (EQS Group)
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10:27
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf (EQS Group)
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10:21
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy (EQS Group)
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10:21
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf (EQS Group)
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10:16
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, buy (EQS Group)
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