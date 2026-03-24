Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Zumindest Teile von Evonik sieht die Expertin relativ gut dastehen./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.60%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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23.03.26
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|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
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18.03.26
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11.03.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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11.03.26
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