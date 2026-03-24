Evonik 13.32 CHF 2.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise für das Futtereiweiß Methionin seien wegen der Lieferengpässe durch den Nahost-Krieg weiter enorm gestiegen, wovon Evonik stark profitiere, schrieb Anil Shenoy am Dienstag./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.