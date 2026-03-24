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Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

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24.03.2026 10:54:13

Evonik Overweight

Evonik
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise für das Futtereiweiß Methionin seien wegen der Lieferengpässe durch den Nahost-Krieg weiter enorm gestiegen, wovon Evonik stark profitiere, schrieb Anil Shenoy am Dienstag./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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