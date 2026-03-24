Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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zugeh. Wertpapiere
24.03.2026 10:54:13
Evonik Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Die Preise für das Futtereiweiß Methionin seien wegen der Lieferengpässe durch den Nahost-Krieg weiter enorm gestiegen, wovon Evonik stark profitiere, schrieb Anil Shenoy am Dienstag./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
14.42 €
|
Abst. Kursziel*:
17.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Evonik AG
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23.03.26
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23.03.26
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19.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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18.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
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18.03.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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11.03.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
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