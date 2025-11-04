Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’078 -0.6%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’961 -1.0%  Bitcoin 81’836 -4.9%  Dollar 0.8095 0.2%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Schwarzes Gold im Fokus: Occidental-Chefin sieht Ölpreis bis 2026 in dieser Range
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 18:21:53

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Fresenius Medical Care
38.44 CHF -9.98%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.11.2025 / 18:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG hat den Bericht nach Form 6-K für das 3. Quartal und ersten neun Monaten 2025 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Der Bericht ist auf der Website https://www.freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications verfügbar

04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223492  04.11.2025 CET/CEST