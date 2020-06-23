Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

81.20
CHF
9.20
CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
04.11.2025 08:30:23

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
39.96 CHF -6.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Nach erstem Blick erwähnte James Vane-Tempest am Dienstag, dass der Umsatz des Dialysekonzerns im dritten Quartal etwas über dem Analystenkonsens gelegen habe. Er hob dabei das starke Wachstum im Bereich Value-Based Care (VBC) hervor, das weniger gut planbar sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
43.72 € 		Abst. Kursziel*:
-17.66%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
42.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.10%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

