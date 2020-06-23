Fresenius Medical Care 39.96 CHF -6.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Nach erstem Blick erwähnte James Vane-Tempest am Dienstag, dass der Umsatz des Dialysekonzerns im dritten Quartal etwas über dem Analystenkonsens gelegen habe. Er hob dabei das starke Wachstum im Bereich Value-Based Care (VBC) hervor, das weniger gut planbar sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.