18.08.2025 12:08:04

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2025 – Interim Report 12
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

18.08.2025 / 12:08 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2025 – Interim Report 12

 

Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

 

On 27 May 2025, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the Share Buyback Program 2025.

 

In the period from 11 August 2025 to 15 August 2025, a number of 1,018,301 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2025.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2025

Date Aggregated volume
(Number of shares)		 Weighted average
share price (EUR)		 Trading venue
11 August 2025 98,500 100.3118 Xetra
11 August 2025 75,700 100.3073 CBOE Europe (CEUX)
11 August 2025 13,000 100.3321 Turquoise Europe (TQEX)
11 August 2025 12,500 100.3361 Aquis Europe (AQEU)
12 August 2025 100,510 98.9185 Xetra
12 August 2025 77,200 98.9252 CBOE Europe (CEUX)
12 August 2025 13,200 98.9428 Turquoise Europe (TQEX)
12 August 2025 12,900 98.9357 Aquis Europe (AQEU)
13 August 2025 103,277 100.0258 Xetra
13 August 2025 79,700 100.0217 CBOE Europe (CEUX)
13 August 2025 13,600 99.9790 Turquoise Europe (TQEX)
13 August 2025 13,200 99.9861 Aquis Europe (AQEU)
14 August 2025 105,100 101.2479 Xetra
14 August 2025 80,700 101.2493 CBOE Europe (CEUX)
14 August 2025 13,800 101.2646 Turquoise Europe (TQEX)
14 August 2025 13,300 101.2626 Aquis Europe (AQEU)
15 August 2025 107,000 102.6023 Xetra
15 August 2025 67,000 102.6172 CBOE Europe (CEUX)
15 August 2025 9,083 102.6189 Turquoise Europe (TQEX)
15 August 2025 9,031 102.6267 Aquis Europe (AQEU)

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 28 May 2025 until and including 15 August 2025 amounts to 4,510,438 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.

 


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com

 
End of News EQS News Service

2185214  18.08.2025 CET/CEST

15.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
