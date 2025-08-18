|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 12:08:04
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
|
EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Share Buyback Program 2025 – Interim Report 12
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2025 – Interim Report 12
Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
On 27 May 2025, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the Share Buyback Program 2025.
In the period from 11 August 2025 to 15 August 2025, a number of 1,018,301 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2025.
Shares were acquired as follows:
Share Buyback Program 2025
Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback
The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 28 May 2025 until and including 15 August 2025 amounts to 4,510,438 shares.
The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.
18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstrasse 1 - 9
|22529 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|End of News
|EQS News Service
|
2185214 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
