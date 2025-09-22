DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde die Beiersdorf-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94.08 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie investiert hat, hat nun 1.063 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.09.2025 auf 89.86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.49 Prozent abgenommen.

Am Markt war Beiersdorf jüngst 19.64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch