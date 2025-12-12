Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

12.12.2025 11:19:33

EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Nemetschek
87.41 CHF 1.51%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

12.12.2025 / 11:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet: www.nemetschek.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2244886  12.12.2025 CET/CEST

