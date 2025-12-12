Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
12.12.2025 11:19:33
EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244886 12.12.2025 CET/CEST
