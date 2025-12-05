Gewinne in Frankfurt: TecDAX zeigt sich fester

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.46 Prozent fester bei 3’598.77 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 555.628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.196 Prozent auf 3’589.37 Punkte an der Kurstafel, nach 3’582.34 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’601.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’577.61 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.539 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’561.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’628.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’521.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 4.72 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.82 Prozent auf 39.46 EUR), Nagarro SE (+ 2.58 Prozent auf 77.50 EUR), AIXTRON SE (+ 2.24 Prozent auf 18.51 EUR), CANCOM SE (+ 2.02 Prozent auf 27.80 EUR) und PNE (+ 1.73 Prozent auf 10.58 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Nemetschek SE (-1.80 Prozent auf 92.75 EUR), SMA Solar (-1.65 Prozent auf 35.72 EUR), Bechtle (-1.36 Prozent auf 43.68 EUR), Nordex (-1.00 Prozent auf 25.80 EUR) und HENSOLDT (-0.65 Prozent auf 68.60 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 812’468 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 237.965 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7.45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch