|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2025 14:05:03
EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Lufthansa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185902 19.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrscht am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}