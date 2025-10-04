So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.

11 Experten empfehlen die RWE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,77 EUR für die RWE-Aktie, was einem Anstieg von 4,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,00 EUR 11,05 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR 5,76 15.09.2025 UBS AG 43,00 EUR 13,70 12.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 46,50 EUR 22,95 08.09.2025 Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR 5,76 08.09.2025 Bernstein Research 41,00 EUR 8,41 08.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,00 EUR 11,05 05.09.2025 RBC Capital Markets 44,00 EUR 16,34 04.09.2025 Bernstein Research 41,00 EUR 8,41 04.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. 44,50 EUR 17,66 03.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 46,50 EUR 22,95 02.09.2025

Redaktion finanzen.ch