Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
Quanten-KI: Wie Quantencomputer die künstliche Intelligenz revolutionieren
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
Diversifikation noch sinnvoll? Wie KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt umkrempeln
Trump kann sich offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos vorstellen
Suche...
Plus500 Depot

RWE Aktie 355277 / US74975E3036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenmeinungen 04.10.2025 15:32:00

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die RWE-Aktie in den Fokus genommen.

RWE
38.80 EUR 0.52%
Kaufen Verkaufen

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.

11 Experten empfehlen die RWE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,77 EUR für die RWE-Aktie, was einem Anstieg von 4,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR11,0519.09.2025
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR5,7615.09.2025
UBS AG43,00 EUR13,7012.09.2025
JP Morgan Chase & Co.46,50 EUR22,9508.09.2025
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR5,7608.09.2025
Bernstein Research41,00 EUR8,4108.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR11,0505.09.2025
RBC Capital Markets44,00 EUR16,3404.09.2025
Bernstein Research41,00 EUR8,4104.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.44,50 EUR17,6603.09.2025
JP Morgan Chase & Co.46,50 EUR22,9502.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
RWE-Aktie fester: Aufsichtsrat bestätigt Katja van Doren als CHRO bis Juli 2029
RWE-Aktie gewinnt: RWE findet Investvor für Amprion-Anteil - Milliarden fürs Stromnetz

Bildquelle: Andre Laaks, RWE