04.10.2025 15:32:00
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die RWE-Aktie in den Fokus genommen.
11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.
11 Experten empfehlen die RWE-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,77 EUR für die RWE-Aktie, was einem Anstieg von 4,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,82 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|11,05
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|5,76
|15.09.2025
|UBS AG
|43,00 EUR
|13,70
|12.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|46,50 EUR
|22,95
|08.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 EUR
|5,76
|08.09.2025
|Bernstein Research
|41,00 EUR
|8,41
|08.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|11,05
|05.09.2025
|RBC Capital Markets
|44,00 EUR
|16,34
|04.09.2025
|Bernstein Research
|41,00 EUR
|8,41
|04.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|44,50 EUR
|17,66
|03.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|46,50 EUR
|22,95
|02.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
