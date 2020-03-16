Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory klarer herausgestellt und die Visibilität bis 2030 verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für eine unmittelbare Neubewertung reiche das aber nicht aus - die Fluggesellschaft müsse den Worten erst Taten folgen lassen. Zudem habe das Votum der Lufthansa-Piloten für Streiks kurzfristig verunsichert, auch wenn es kaum überraschend gekommen sei./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
7.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Freundlicher Handel: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:25
|Lufthansa: Warum die Piloten wirklich streiken wollen (Spiegel Online)
|
11:53
|Lufthansa: Piloten stimmen erneut für Streik wegen Betriebsrenten (Spiegel Online)
|
09:28