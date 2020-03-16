FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory klarer herausgestellt und die Visibilität bis 2030 verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für eine unmittelbare Neubewertung reiche das aber nicht aus - die Fluggesellschaft müsse den Worten erst Taten folgen lassen. Zudem habe das Votum der Lufthansa-Piloten für Streiks kurzfristig verunsichert, auch wenn es kaum überraschend gekommen sei./rob/gl/he;