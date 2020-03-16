Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

9.31
CHF
-7.18
CHF
-43.55 %
16.03.2020
SWX
30.09.2025 16:51:41

Lufthansa Halten

Lufthansa
6.73 CHF -8.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory klarer herausgestellt und die Visibilität bis 2030 verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für eine unmittelbare Neubewertung reiche das aber nicht aus - die Fluggesellschaft müsse den Worten erst Taten folgen lassen. Zudem habe das Votum der Lufthansa-Piloten für Streiks kurzfristig verunsichert, auch wenn es kaum überraschend gekommen sei./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
7.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
7.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

