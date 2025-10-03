Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’427 0.5%  SPI 17’117 0.6%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’423 1.3%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5’646 1.2%  Gold 3’857 0.0%  Bitcoin 95’825 -0.3%  Dollar 0.7980 0.1%  Öl 64.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
Mankos in der Bewerbung: Der richtige Umgang mit Fehlern und Schwächen
Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Suche...
200.- Saxo-Deal

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Meinungen 03.10.2025 07:36:00

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Siemens Energy-Aktie in den Fokus genommen.

Siemens Energy
101.90 CHF 4.23%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens Energy-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein, 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 62,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Abschlag von 36,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 99,42 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research37,00 EUR-62,7829.09.2025
Deutsche Bank AG110,00 EUR10,6426.09.2025
Bernstein Research37,00 EUR-62,7808.09.2025
Bernstein Research37,00 EUR-62,7804.09.2025
JP Morgan Chase & Co.91,50 EUR-7,9701.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter
Teilverlust nach Kursplus: Siemens Energy-Aktie im Fokus
Vom Börsengang zum Branchenführer: Siemens Energy greift nach der Energiezukunft

Bildquelle: Siemens Energy AG