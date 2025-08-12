Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NYSE-Handel im Blick 12.08.2025 20:04:01

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.12 Prozent stärker bei 44’469.04 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.396 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.476 Prozent auf 44’184.36 Punkte an der Kurstafel, nach 43’975.09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’477.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44’050.53 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’371.51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’410.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wies der Dow Jones 39’357.01 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 4.90 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 3.86 Prozent auf 746.98 USD), American Express (+ 2.63 Prozent auf 304.01 USD), UnitedHealth (+ 2.59 Prozent auf 258.91 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 338.20 EUR) und Boeing (+ 1.90 Prozent auf 230.26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-1.00 Prozent auf 172.08 USD), IBM (-0.89 Prozent auf 234.19 USD), McDonalds (-0.89 Prozent auf 301.66 USD), Salesforce (-0.45 Prozent auf 231.64 USD) und Amgen (-0.23 Prozent auf 284.43 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’683’274 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.826 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Die Tops und Flops im Dow Jones

